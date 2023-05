Palermo, proiezione speciale nel ricordo di Battiato

Palermo, 16 mag. (Adnkronos) – A due anni dalla scomparsa di Franco Battiato realizzato un cortometraggio a lui dedicato. Sarà la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, sede del più antico Parlamento del mondo, ad ospitare il prossimo giovedì 18 maggio, alle ore 10.30, la proiezione speciale di "Un giorno in più", il nuovo cortometraggio di Fabio Bagnasco che l'autore ha dedicato al compianto Franco Battiato.

La data del 18 maggio coincide con il secondo anniversario della scomparsa del compianto artista siciliano e il cortometraggio lo ricorda con una scena suggestiva e carica di magia ambientata in riva a un lago. Sotto una luce dorata e metafisica, in cui si intravedono alcuni oggetti emblematici, assieme ad alcune cover degli album dell'artista, si sente arrivare la sua voce che disquisisce di "amore puro che nulla chiede in cambio".

Il cortometraggio, prodotto da Eikona film, sarà disponibile sulla piattaforma WeShort dopo un tour attraverso il circuito dei principali festival nazionali e internazionali. "Un giorno in più", ispirato liberamente al libro decimo di Seneca (De brevitate vitae) è una storia originale in cui si riflette, in forma di fiction, sul tema del tempo, dell'identità, del rimpianto. "E' un piccolo film complesso nella sua semplicità – sottolinea Fabio Bagnasco, già produttore di due opere documentaristiche di Battiato e attivo da tempo nelle produzioni audiovisive – in cui avvengono sostituzioni di identità, passaggi di tempo e salti nella dimensione del sogno. Non era facile riuscire a rendere tutto questo nello spazio di un cortometraggio, ma siamo contenti del risultato". La proiezione del 18 maggio è a inviti fino ad esaurimento posti.