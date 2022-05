Roma, 4 mag (Adnkronos) – "A Palermo se su Lagalla si ricostruirà il centrodestra noi non ci saremo. Le candidature civiche sono un film, ma se si ricostruisce il centrodestra, come potrebbe accadere, anche attorno a un nome perbene come quello di Lagalla noi non saremo in quella coalizione.

Non sosterremo il centrodestra unito a Palermo". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda.