Palermo: rifiuti bruciati vicino scuola e preside fa evacuare Istituto Saladino, 'fumi tossici'**

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola e il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo Giusto Catania ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è lo stesso preside Catania. "Vista la catasta di rifiuti bruciati in prossimità dell'edificio scolastico di via Barisano da Trani, visto il propagarsi di cattivi odori all'interno dell'edificio scolastico, considerato il rischio di esalazioni tossiche e la necessità di tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre che la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, dispone urgentemente l'evacuazione dei locali", si legge nell'ordine di evacuazione. "I docenti sono onerati da informare le famiglie e concordare la modalità più celere per favorire l'abbandono dei locali, l'interopersonale abbandonerà l'edificio", si legge ancora. Il preside fa poi sapere che il provvedimento verrà inoltrato al prefetto Massimo Mariani, oltre al sindaco Roberto Lagalla, all'Asp di Palermo e alla Rap.