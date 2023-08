Palermo: rogo danneggia canile Bellolampo, Gdf dona 200 kg di mangime

Palermo, 25 ago. (Adnkronos) – I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno donato 200 chili di mangime al canile di Bellolampo, gestito dall’associazione Ada. La struttura lo corso luglio aveva subito grossi danni a causa di uno dei numerosi incendi che hanno colpito la città. Le fiamme, infatti, hanno distrutto diversi fabbricati e buona parte del materiale presente, compreso il mangime, mettendo in serio pericolo la vita degli animali. Le Fiamme gialle hanno deciso così di donare cibo acquistato per le proprie unità cinofile. Al gruppo Pronto impiego, infatti, è presente una squadra di unità cinofile con 5 cani e altrettanti finanzieri altamente specializzati, fondamentali nelle operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e al contrabbando.

I volontari che gestiscono la struttura hanno espresso "apprezzamento e gratitudine" ai finanzieri che hanno donato anche alcuni gadget della squadra cinofili in segno di vicinanza a "una realtà cittadina in difficoltà e certamente da tutelare". "Il gesto di solidarietà sottolinea l’ampia vocazione sociale del Corpo, che, prodigandosi con dedizione e professionalità al fianco dei cittadini e, come in questo caso, anche degli animali – spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza -, si estende anche oltre quelle che sono le ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, soprattutto in occasione di calamità naturali o eventi disastrosi, quali quelli degli incendi, che creano enormi difficoltà e disagi all’intera cittadinanza".