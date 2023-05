Nella notte sono stati rubati due pulmini per il trasporto dei disabili gravi di tutte le età in riabilitazione

Dalla Sicilia arriva la notizia di un reato meschino: a Palermo sono stati rubati due pulmini per disabili del Comune, un terzo è stato lasciato dopo un tentativo. I ladri sono intervenuti nel parcheggio dell’Ufficio H di via Franco Taormina del Comune. I mezzi erano usati per il servizio di trasporto di disabili gravi di tutte le età per riabilitazione e terapie.

Rubati due pulmini per disabili del Comune

Dal comune del capoluogo fanno sapere: “Un gesto infame non solo nei confronti del Comune di Palermo, ma soprattutto che danneggia il mondo della disabilità, al quale ogni giorno i servizi sociali dell’amministrazione cercano di prestare servizio“. A parlare il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino. Che hanno aggiunto: “Il servizio è interamente gestito dal Comune e già domani contiamo di farlo ripartire con gli altri due mezzi rimasti a disposizione”.

Lo sdegno di sindaco ed assessore

E in chiosa: “Il gesto è ingiustificabile e da condannare e dispiace ancora di più, se si considera che questa amministrazione è al lavoro per prevedere accordi con il terzo settore che si vorrà rendere disponibile, a spese proprie, alla riparazione di 12 pulmini che abbiamo trovato non funzionanti all’Ufficio H”. Sul caso indaga la polizia locale.