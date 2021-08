Palermo: Salvini deposita interrogazioni a Lamorgese e Speranza su caso cimitero

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Saranno depositate oggi le interrogazioni del senatore Matteo Salvini e del deputato Nino Minardo (segretario della Lega in Sicilia) ai ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza sulla situazione del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo, e che si aggiungono a quella già presentata a maggio dal senatore Stefano Candiani e ancora in attesa di risposta".

Si legge in una nota.

Nell'interrogazione, "Salvini scrive che 'ormai da parecchi mesi si protrae una situazione ignobile con quasi mille salme con relative bare a deposito, in attesa di sepoltura: palese dimostrazione di incuria e cattiva gestione con risvolti di carattere etico, per il mancato rispetto dimostrato nei confronti dei defunti e delle famiglie in lutto". Il leader della Lega sottolinea che la situazione "ultimamente ha assunto anche carattere di emergenza sanitaria" e tra le altre cose chiede "se il ministro non ritenga necessario la nomina urgente di un commissario ad hoc" anche alla luce "dell’assoluta incapacità ed inerzia dell’amministrazione comunale palermitana'”.