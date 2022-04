Palermo: Scoma (Lega), 'tutti facciano passo indietro per bene centrodestra'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Io, come altri candidati, ho fatto un gesto di responsabilità facendo un passo indietro dopo una campagna elettorale avviata, un programma definito e delle liste a me collegate già pronte. La 'Lega-Prima l’Italia' ha fatto un passo indietro per il bene della coalizione, pur avendo apertamente puntato sulla mia candidatura a sindaco con le parole del nostro leader, Matteo Salvini".

Lo dichiara Francesco Scoma, deputato della Lega e componente dell’Ufficio di presidenza della Camera.

"Non ho rinunciato alla corsa per vedere vincere Miceli e lasciare la città abbandonata al suo declino per altri cinque anni. Ora è chiaro che tutti possono fare un passo indietro e compiere ogni sforzo per cercare una sintesi che possa unire tutto il centrodestra. Spero che prevalga il buon senso, quello che solo in pochi hanno saputo di dimostrare in queste settimane in cui la politica si è allontanata altri anni luce dai problemi della città e dei suoi cittadini", conclude il leghista.