Palermo, scontro tra auto e moto: morti 20enne e 35enne

Due ragazzi hanno perso la vita in un incidente sulla A29 in direzione Palermo: 20 anni uno e 35 l'altro, si sono scontrati con un'auto mentre viaggiavano in sella a una moto

Ancora sangue sulle strade sicule. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 23 aprile 2023, due ragazzi hanno perso la vita in un incidente sulla A29 in direzione Palermo, all’altezza di Leroy Merlin: i due giovani si sono scontrati con un’auto mentre viaggiavano in sella a una moto.

Chi erano le vittime?

A perdere la vita sono stati Alessio Fardella (35 anni) e Salvatore Tantillo (20 anni). La dinamica, ancora in accertamento, ha coinvolto un’Honda 600 – in sella alla quale viaggiavano le due vittime – e una Bmw, ferma al momento dello scontro. Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti sul posto i sanitari del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani: l’impatto ha causato loro lesioni agli organi vitali di carattere irreversibile e sono, con ogni probabilità, morti sul colpo. Aperte subito le indagini dagli agenti della polizia stradale accorsi sul luogo dell’incidente con una pattuglia insieme ai sanitari.

Traffico bloccato sulla A29

Come prevedibile, non è passato troppo tempo dall’incidente per vedere il traffico sul tratto autostradale interessato dallo scontro totalmente paralizzato. Macchine in fila in direzione Palermo già da Capaci e Carini. Intervenute sul posto anche le squadre Anas per la gestione della viabilità. Per permettere le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti nell’incidente è stata disposta provvisoriamente l’uscita obbligatoria (in direzione Palermo) allo svincolo per l’ospedale Cervello. La carreggiata autostradale in direzione Palermo è stata riaperta al transito circa cinque ore dopo l’incidente e solo alle 17 è stata ripristinata la regolare circolazione.