Palermo: Semenzato (Nm), 'garantire pene certe'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Senza moralità, senza anima, senza alcun valore. Questi sono gli stupratori di Palermo. La notizia dello stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio a Palermo ci lascia sgomenti e attoniti per l’atrocità e l’efferatezza con cui dei giovani si sono accaniti su una ragazza, ma soprattutto per l’assoluta indifferenza e gli atteggiamenti denigratori a esso collegato, come se quell’atto fosse una naturale conseguenza di una folle serata. Esprimo la mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia.Un simile orribile e deplorevole gesto è una ferita profondissima, la violenza contro una donna, una giovane donna è violenza contro una comunità intera". Lo dice Martina Semenzato di Noi moderati, presidente della commissione parlamentare sul Femminicidio e ogni altra violenza di genere.

"In Italia – prosegue -, in tema di sicurezza, esiste un’emergenza di carattere culturale, ossia la convinzione troppo diffusa che le donne siano oggetti di proprietà dell’uomo, sulle quali c’è un diritto di abusarne e di gestirne la vita. Una convinzione barbara e arretrata". "Dobbiamo ristabilire le priorità della nostra sicurezza. Ritengo fondamentale intervenire in primis sul piano culturale e garantire pene certe e esemplari per chi commette queste inaudite atrocità. Come presidente della commissione Femminicidio non tollereremo alcuna giustificazione contro gli autori di questa violenza", conclude Semenzato.