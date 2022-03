Un uomo di 39 anni è stato sfiorato dall'autobus mentre stava camminando, così è salito a bordo e ha aggredito l'autista, picchiandolo.

Palermo, sfiorato dall’autobus picchia l’autista: denunciato

Un autistaa dell’Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, è stato aggredito a bordo di una vettura, mentre percorreva via Molare. A picchiarlo un uomo di 39 anni, che è stato identificato e denunciato per lesioni dai carabinieri intervenuti dopo essere stati chiamati da alcuni passeggeri che avevano assistito alla scena. L’autista è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato in ospedale. Secondo la prima ricostruzione, il 39enne stava camminando sul ciglio della strada quando sarebbe stato sfiorato dal mezzo della linea 380 Basile-Molara.

L’uomo ha iniziato a prendere a calci l’autobus, poi è salito a bordo e se l’è presa con l’autista, che ha picchiato.

Dirigente Amat: “Non è pensabile protestare così”

Sul posto sono arrivati gli agenti della stazione di Mezzomonreale, che hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare l’aggressore. L’autista è stato portato in ospedale e poi è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. “Qualunque fosse il problema e qualsiasi fossero le sue rimostranze non è pensabile protestare così.

Sono forme estreme di violenza che lasciano sbigottiti. Solidarietà al nostro dipendente: un gran lavoratore nonché una persona mite e perbene” ha dichiarato Ferdinando Carollo, dirigente dell’Amat a PalermoToday.