Palermo: smantellata baby gang, questore 'da branco violenza feroce'

Palermo, 7 giu. (Adnkronos) – "Il branco di 15 persone che il 4 dicembre ha colpito in via Maqueda all'angolo con via Candelai è stato identificato e assicurato alla giustizia. Tredici sono minorenni, adusi purtroppo alla violenza come unica modalità espressiva. Una violenza feroce, priva di freni, apparentemente immotivata. In realtà la motivazione che nasconde è più preoccupante perché si alimenta dall’istinto di sopraffazione del prossimo, fino ad annullarlo". A dirlo è il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, a proposito della baby gang smantellata dalla Polizia e protagonista di un violento pestaggio in piena movida.

"Le lesioni prodotte alle vittime sono gravissime. E tutto in nemmeno due minuti – aggiunge -. Neanche il tempo di avvisare le forze di polizia, figuriamoci di intervenire in flagranza. Le attività investigative subito avviate e condotte dalla Questura hanno consentito di ricostruire tutti gli aspetti dell'episodio e tutte le persone coinvolte, naturalmente nei tempi indispensabili per un'indagine che possa supportare provvedimenti ben motivati dell'autorità giudiziaria. Ora gli atti verranno esaminati sotto il profilo della pubblica sicurezza per valutare l'emissione di ulteriori provvedimenti inibitori previsti dalla legge", conclude il questore Laricchia.