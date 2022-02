Palermo: sondaggio Winpoll, Ferrandelli candidato preferito per coalizione campo largo

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – In una coalizione del cosiddetto campo largo di centrosinistra (Pd, 5 Stelle, Azione, Più Europa e Italia Viva) il "candidato sindaco ideale di Palermo" è, secondo il 29,3 per cento degli intervistati nel sondaggio Winpoll, il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, seguito a distanza con il 17 per cento da Fabrizio Micari, poi con il 16,1 per cento il vicesindaco Fabio Giambrone, con 13,6 per cento il grillino Giampiero Trizzino, con il 9,4 per cento Davide Faraone, con il 7,6 per cento l'assessore comunale Giusto Catania, con il 7 per cento il deputato Pd Antonello Cracolici.

I cittadini intervistati hanno risposto poi che il 40,4 per cento voterebbe una coalizione sostenuta da Fi,Udc, Fdi e Lega, il 20,2 per cento una coalizione sostenuta da Azione, Più Europa, Iv, Oso e Liste centro e il 39,4 per cento una coalizione sostenuta da Pd, 5 Stelle, sinistra.