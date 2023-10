Palermo: Sovrintendente Foss, 'condivido riserve Schifani su affitto teatro magnate giapponese'

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - "Condivido le riserve espresse dal presidente Schifani e ribadisco che l’impegno contrattuale è stato assunto in un momento di gran lunga precedente al mio insediamento". Così all'Adnkronos Andrea Peria, Sovrintendente della Foss, Fon...

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – "Condivido le riserve espresse dal presidente Schifani e ribadisco che l’impegno contrattuale è stato assunto in un momento di gran lunga precedente al mio insediamento". Così all'Adnkronos Andrea Peria, Sovrintendente della Foss, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo dopo l'intervista rilasciata oggi da, Governatore Renato Schifani all'Adnkronos che ha duramente criticato l'affito del teatro, che ha una partecipazione regionale, al magnate giapponese che festeggia il compleanno a Palermo.

"Aggiungo che, pur considerando l’entità dell’impatto economico favorevole sulla città, in linea di principio sono contrario a questo tipo di eventi per il futuro anche in considerazione del lungo periodo di affitto del teatro Politeama che contrasta con la sua principale finalità di svolgimento della attività dell’Orchestra Sinfonica Siciliana", ha aggiunto Peria.