Palermo, tra i dispersi dello yacht affondato anche il tycoon Mike Lynch

Palermo, 19 ago. (askanews) – Nelle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza di un ristorante sulla costa di Santa Flavia, vicino a Porticello, a Est di Palermo, si vede il vento forte nel momento in cui una tromba d’aria ha provocato l’affondamento di un super yacht con 22 persone a bordo, tra cui 10 membri dell’equipaggio, intorno alle 5 del mattino.

Quindici sono state tratte in salvo, una è stata ritrovata senza vita e proseguono le ricerche dei dispersi, tra cui c’è Mike Lynch, tycoon della multinazionale britannica dell’informatica Autonomy; la moglie è tra le persone salvate.

Antonio Nobile abita lì vicino: “Verso le 22, prima che accadesse, ho visto che questo yacht era ancorato lì con un altro piccolo yacht, poi la mattina verso le 4 mi sono svegliato, io abito qui vicino, il vento era fortissimo, stava portando via il tetto della mia casa, ho visto che lo yacht non c’era più e poi non so altro purtroppo”.

Lo yacht di lusso, il Bayesian, battente bandiera britannica e lungo 56 metri, era ormeggiato a circa 700 metri da Porticello: è stato colpito all’improvviso da venti violenti e piogge prima dell’alba che hanno anche distrutto beach club e piccoli porti di pesca sulla costa. Alcuni pescatori hanno raccontato di essere arrivati per primi in soccorso dell’imbarcazione che aveva chiesto aiuto a largo ma di aver trovato solo resti.