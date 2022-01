Nella borgata di Mondello a Palermo, tre ragazze che si trovavano in bagno sono rimaste intrappolate in un ristorante dopo il cenone di Capodanno.

In Sicilia, tre ragazze sono rimaste intrappolate in un ristorante dopo aver festeggiato il cenone di Capodanno. Al momento della chiusura del locale, infatti, le sventurate protagoniste della vicenda si trovavano in bagno.

Palermo, tre ragazze restano intrappolate in un ristorante dopo il cenone di Capodanno

Il 2022 è partito con un’insolita disavventura per tre ragazze che avevano consumato un cenone di Capodanno presso un ristorante situato nella borgata di Mondello, a Palermo, in Sicilia. Dopo aver atteso lo scoccare della mezzanotte per accogliere il nuovo anno, essersi scambiate gli auguri e aver pagato il conto del cenone, le tre giovani si erano recate nel bagno del ristorante prima di lasciare il locale.

La permanenza delle ragazze presso la toilette dell’esercizio commerciale si è protratta per circa un quarto d’ora, ingannando il proprietario.

Ignaro del fatto che le tre giovani fossero ancora all’interno della struttura, infatti, il titolare ha chiuso il ristorante nella convinzione che tutti i clienti che avevano festeggiato il Capodanno fossero ormai usciti e che, di conseguenza, il locale fosse completamente vuoto.

Tre ragazze restano intrappolate in un ristorante dopo il cenone di Capodanno: la telefonata al 112

Nel momento in cui le tre protagoniste della vicenda sono uscite dal bagno, dunque, hanno trovato il locale chiuso e immerso nell’oscurità.

Superati i primi istanti di sgomento, tuttavia, le ragazze non si sono lasciate sopraffare dalla situazione e si sono rapidamente adoperate al fine di chiedere aiuto. In primo luogo, le clienti intrappolate hanno provveduto a riattivare il contatore della struttura e hanno poi chiamato il 112 per segnalare quanto accaduto e sollecitare le forze dell’ordine in modo tale da essere soccorse e liberate.

Tre ragazze restano intrappolate in un ristorante dopo il cenone di Capodanno: il salvataggio

In attesa che le autorità si recassero presso il ristorante situato nella borgata di Mondello a Palermo, poi, le tre ragazze hanno raggiunto un piccolo cortile esterno, annesso al ristorante. A questo punto hanno cominciato a gridare aiuto nella speranza di attirare l’attenzione di qualche residente.

Le urla delle giovani sono state, infine, ascoltate dal figlio di uno dei dipendenti dell’attività che, munito di chiavi e affiancato dai vigili del fuoco, ha raggiunto l’edificio e ha tratto in salvo le ragazze.

Il salvataggio è avvenuto circa un’ora dopo la chiusura del locale e ha consentito alle clienti di fare ritorno alle proprie abitazioni in piena sicurezza.