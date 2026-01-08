Palestina, premier spagnolo Sanchez: pronti a inviare truppe di pace

Madrid, 8 gen. (askanews) – Il primo ministro socialista spagnolo Pedro Sanchez si dice pronto a proporre l’invio di truppe di mantenimento della pace in Palestina, quando si creeranno le condizioni politiche e diplomatiche. L’annuncio arriva durante la cerimonia di auguri con gli ambasciatori spagnoli a Madrid. Madrid valuta inoltre l’invio di soldati di pace anche in Ucraina, seguendo l’esempio di Paesi come Regno Unito e Francia.

Proporrò anche al Congresso – ha detto Sanchez – quando si presenterà questa opportunità, che possiamo dispiegare truppe di mantenimento della pace in Palestina, quando potremo finalmente constatare progressi in questo compito di pacificazione e, perché no, a medio termine o, auspicabilmente, in tempi più rapidi, il riconoscimento dei due Stati, Israele e Palestina.