Palestina, Tajani: Popolo doppia vittima sia di Israele che di Hamas

New York, 22 set. (askanews) – “Oggi firmeremo documento che punta alla soluzione a due popoli e due stati ed è un documento che chiede fortemente ad Israele di favorire l’ingresso degli aiuti umanitari, favorire tutto ciò che può essere utile al popolo palestinese”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani da New York, anticipando la posizione italiana alla conferenza per la risoluzione pacifica della questione palestinese, che si terrà nel pomeriggio alle Nazioni Unite.

Il titolare della Farnesina ha ribadito che il popolo palestinese è doppiamente vittima, sia “della reazione sproporzionata di Israele e vittima di Hamas che si fa scudo del proprio popolo per difendere i propri arsenali e i propri tunnel”. Tajani ha detto che l’Italia andrà avanti nell’aiutare il popolo palestinese a realizzare il proprio sogno, “quello di essere protetto da uno stato che noi vogliamo riconoscere e lavoriamo per costruire questo stato più di ogni altro”.