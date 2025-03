Palestinesi in fuga da Rafah: "A piedi, coi bambini e senza soldi"

Rafah (Striscia di Gaza), 31 mar. (askanews) – “Oggi è stata pubblicata una mappa, interamente in rosso, che indica che tutta Rafah deve essere evacuata, al momento sono a piedi, non ci sono mezzi di trasporto e non ho i soldi per un viaggio in macchina”, dice il palestinese Ali Mansour, mentre fugge a piedi con le sue cose in seguito ai nuovi ordini di evacuazione israeliani nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Israele ha ripreso intensi attacchi aerei su Gaza il 18 marzo, seguiti da operazioni di terra, dopo che i colloqui per estendere il cessate il fuoco con il gruppo militante palestinese Hamas hanno raggiunto un’impasse.

Najah Dhahir scappa a piedi con un bambino di 9 mesi. “Viviamo vicino alla moschea di Hamza e ci hanno detto che avevamo due ore per evacuare prima che gli ebrei arrivassero a Kaf Miraj e la chiudessero – dice – abbiamo preso i nostri figli e solo ciò che era necessario, lasciandoci alle spalle tutti i nostri averi: i nostri materassi, il nostro cibo e i nostri soldi abbiamo lasciato tutto alle spalle”.

“Vergogna! È vergognoso ciò che ci sta succedendo. Basta con la sofferenza – urla Umm Ali Hawas – Abbiamo perso i nostri figli e le nostre figlie. Non ci è rimasto nessuno. Quanto durerà questo? Basta.”