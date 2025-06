Palestinesi uccisi a Gaza mentre cercavano gli aiuti umanitari

Rafah (Gaza), 9 giu. (askanews) – I palestinesi piangono i parenti uccisi in diverse zone di Rafah mentre cercavano di raccogliere aiuti umanitari. Khaled Al-Attar ha visto il nipote morire mentre si recava a un punto di distribuzione degli aiuti, ucciso da cecchini israeliani, ha detto. Altrove, Husein Shamia afferma di aver visto membri di una tribù beduina locale, guidata da Yasser Abu Shabab, “mettere in fila e giustiziare” le persone che avevano raccolto aiuti.

Il think tank del Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (EFCR) descrive Abu Shabab come il capo di una “banda criminale che opera nella zona di Rafah ed è ampiamente accusata di saccheggiare i camion degli aiuti”.