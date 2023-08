Palio di Siena 2023, Oca vince corsa 16 agosto con cavallo scosso

(Adnkronos) - L'Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio dell'Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L'Oca torna alla vittoria a 10 anni di distanza dall'ultimo successo, ottenuto il 2 luglio 2013.Alla ...

(Adnkronos) – L'Oca vince il Palio di Siena del 16 agosto 2023. La contrada vince con il cavallo scosso, Zio Frac, in un Palio dell'Assunta caratterizzato da una serie di cadute. L'Oca torna alla vittoria a 10 anni di distanza dall'ultimo successo, ottenuto il 2 luglio 2013.

Alla partenza, la Giraffa scatta davanti a tutti con il cavallo condotto da Tittia. Il fantino, a caccia della sesta vittoria consecutiva e dell'undicesima complessiva, prende il largo ma cade. La Pantera si ritrova in prima posizione, ma una caduta all'inizio del terzo giro rimette tutto in discussione. A giocarsi la vittoria sono i due cavalli scossi dell'Oca e della Torre: Zio Frac, un castrone baio di 8 anni, trionfa senza il fantino Carlo Sanna, caduto alla curva di San Martino al terzo giro, e vince il Palio per la seconda volta.

Per l'Oca si tratta della 66esima vittoria nella storia del Palio. Nonostante la caduta, Sanna, nato a Oristano nel 1989, riporta comunque la sua seconda vittoria su 15 Palii corsi. La precedente vittoria di Sanna risale al 2 agosto 2017 con l'Onda.

Il cavallo della Contrada della Giraffa, Abbasantesa, una femmina baio di 7 anni, e Antine Day, il castrone sauro di 7 anni andato in sorte alla Contrada dell'Istrice, a seguito di infortuni riportati durante la corsa sono stati "prontamente trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo per accertamenti diagnostici e gli interventi che si riterranno necessari", rende noto il Comune di Siena con un comunicato.