Palio di Siena 2023, Selva vince corsa del 2 luglio

(Adnkronos) – La Selva ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2023. La contrada ha trionfato con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni. La Selva ha dominato la corsa dal primo all'ultimo metro. Si tratta della 40esima vittoria nella storia della Selva. Tittia ha centrato la quinta vittoria consecutiva stabilendo uno storico record.

Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa a luglio e con la Selva in agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. Tittia ha corso in totale 36 Palii e ne ha vinti complessivamente 10. Il cavallo vincitore ha corso 4 Palii e ne ha vinti due, compreso quello di questa sera. La vittoria della Selva è giunta dopo un'attesa di 45 minuti con un perfetto allineamento ai canapi dei cavalli delle dieci Contrade.

Quattro i cavalli 'scossi' giunti al traguardo: sono caduti sulla pista di tufo i fantini dell'Istrice, della Chiocciola, della Giraffa e dell'Onda.

La vittoria al traguardo della Selva ha fatto scoppiare immediatamente in piazza la festa dei contradaioli, che hanno conquistato il Drappellone dipinto dall'artista molisano Roberto Di Jullo. Il cavallo Violenta da Clodia con Tittia sono stati portati nella basilica di Santa Maria in Provenzano per festeggiare il trionfo con il Te Deum.