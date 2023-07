Palio di Siena, la contrada della Selva ha trionfato nell'edizione del 2023

Anche per questo 2023 il Palio di Siena è giunto a conclusione. L’edizione di quest’anno è stata vinta dalla contrada della Selva grazie al cavallo Violenta da Clodia e al suo fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.

Palio di Siena 2023, chi è il vincitore

Mai nessuno è come lui. Giovanni Atzeni, grazie a questa vittoria, ha incamerato il decimo trionfo in carriera e il quinto consecutivo, un primato assoluto nella storia di questa ultracentenaria competizione. La testata locale Siena News ha anche ricordato che l’ultimo trionfo della Selva risale al 16 agosto 2019. Con la cavalla Violenta da Clodia è invece il secondo successo consecutivo se si tiene conto della Carriera d’agosto 2022. Al fantino e alla sua contrada è andato dunque il tradizionale drappellone che, per l’occasione, è stato realizzato dall’artista Roberto Di Julio.

L’ordine d’ingresso delle contrada e il faticoso inizio