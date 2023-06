Pallamano: Abodi, 'questo sport deve affermarsi come altri paesi in Europa'

Pallamano: Abodi, 'questo sport deve affermarsi come altri paesi in Euro...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Relazione affettuosa con la palla a mano. Devo dire che mi piacerebbe che lo sforzo di tutti voi si consolidasse con risultati sempre più rispondenti". Così Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani, durante la conferenza di presentazione del cinquantennale dell'Interamnia. "Cercherò anche di fare la mia parte affinché questa disciplina si affermi come fatto anche in altri paesi di Europa. Aspetto per me molto affascinante: Interamnia è molto di più di un evento sportivo. È un modo per mettere insieme contenuti di carattere storico, culturale e paesaggistico. Altro aspetto che mi piace è interdisciplinarità della pallamano", conclude Abodi