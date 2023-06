Pallamano: Carito, 'risultato Interamnia dimostra che non ci sono limiti per altri sport'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "I risultati raggiunti dall'Interamnia Youth World Cup dimostrano che non esistono limiti per qualsiasi disciplina sportiva e ci stimolano in vista dei prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024". Lo ha de...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "I risultati raggiunti dall'Interamnia Youth World Cup dimostrano che non esistono limiti per qualsiasi disciplina sportiva e ci stimolano in vista dei prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024". Lo ha detto Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma del prossimo anno, in occasione della conferenza per il cinquantennale di Interamnia. "Partendo dalla promozione dei valori dello sport e dell'atletica vogliamo costruire un evento che contribuisca a sviluppare i temi del benessere, del progresso e della sostenibilità, già presenti tra le priorità dell'agenda internazionale".