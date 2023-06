Pallamano: Montauti, 'nostro torneo riferimento a livello mondiale'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Il nostro torneo è un punto di riferimento per la pallamano mondiale". Lo dice Pierluigi Montauti, presidente dell'associazione Interamnia, in occasione della conferenza per il cinquantennale. "Il nostro obiettivo è la definitiva consac...

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Il nostro torneo è un punto di riferimento per la pallamano mondiale". Lo dice Pierluigi Montauti, presidente dell'associazione Interamnia, in occasione della conferenza per il cinquantennale. "Il nostro obiettivo è la definitiva consacrazione per i 50 anni, anche grazie a iniziative internazionali che siano sportive e sociali e che contribuiscano a superare record già conseguiti. Per i 50 anni vorremmo svolgere 5 tornei di hanball”, conclude il presidente.