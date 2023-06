Pallamano: Silvia Salis, 'questo torneo è come una olimpiade'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – "Non poteva che svolgersi qui la presentazione del torneo perché è una sorta di piccola olimpiade della palla a mano". Così Silvia Salis, Vicepresidente vicario del Coni. "Ottima notizia che questo sport sia praticato da tante donne, rende questa attività moderna. Questo tipo di manifestazioni in età giovanili sono fondamentali per la consapevolezza sportiva, inoltre è un modo di valorizzare il Made in Italy".