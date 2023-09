Pallanuoto: Campagna, 'Parigi 2024? Fondamentali Europei e Mondiali'

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – “Europei e mondiali saranno importanti per la qualificazione olimpica. Poi ci sarà il rush finale per le Olimpiadi che spero diano lustro al nostro movimento”. Queste le parole di Sandro Campagna, commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto in un video messaggio durante la presentazione dei campionati maschile e femminile di pallanuoto 2023/2024, al Foro Italico di Roma, sugli obiettivi del Settebello. Poi sull’avvio del campionato sottolinea come “ci sarà il 105esimo campionato alle porte, siamo quasi arrivati in un anno particolarmente difficile e bello. Difficile perché il campionato si interromperà per due mesi causa europei e mondiali”, conclude Campagna. A presentare la stagione femminile, invece, ci ha pensato Carlo Silipo che ha sottolineato come “ci saranno tante partite e sarà allenante. Catania si è rinforzata parecchio, anche Roma e Trieste si sono mosse bene sul mercato così come Padova che si rinnova dopo tanti anni puntando molto sul settore giovanile, un bene per noi per avere un ricambio”.