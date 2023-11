Pallanuoto: doppia sede per gli Europei 2024, Settebello in Croazia, Setterosa in Olanda

Pallanuoto: doppia sede per gli Europei 2024, Settebello in Croazia, Setteros...

Pallanuoto: doppia sede per gli Europei 2024, Settebello in Croazia, Setteros...

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - I Campionati Europei di pallanuoto, originariamente in programma a Netanya (Israele), saranno disputati in una doppia sede. Il torneo maschile si svolgerà dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria, in Croazia, mentre quello femminile andrà in scena dal ...

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – I Campionati Europei di pallanuoto, originariamente in programma a Netanya (Israele), saranno disputati in una doppia sede. Il torneo maschile si svolgerà dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria, in Croazia, mentre quello femminile andrà in scena dal 5 al 13 gennaio a Eindhoven, in Olanda.

Il normale svolgimento nella sede iniziale, come affermato dai vertici della European Aquatics (LEN) condannando gli attentati terroristici contro i cittadini israeliani, non era più possibile. La LEN aveva provveduto, quindi, all'annullamento, riservandosi la possibilità di valutare soluzioni alternative per una manifestazione fondamentale in ottica Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024: in palio, infatti, c'è un pass a cinque cerchi per la migliore nazione di ciascun torneo, non ancora qualificata. L’evento, inoltre, determinerà le sei squadre (tre maschili e tre femminili) che andranno a completare i gironi dei Campionati Mondiali di Doha, in Qatar (2-18 febbraio). Il sorteggio degli Europei, svoltosi a metà dello scorso settembre, aveva posto entrambe le Nazionali azzurre nel Gruppo B: il Settebello insieme a Georgia, Ungheria e Grecia mentre il Setterosa con Spagna, Israele e Francia.

I tornei si sarebbero dovuti disputare con due divisioni e 16 squadre femminili. Le prime due classificate dei gironi della prima divisione si sarebbero qualificate direttamente ai quarti di finale. Le squadre terze e quarte classificate avrebbero affrontato, invece, le prime due classificate dei gironi della seconda divisione. Il condizionale è d'obbligo: la LEN, infatti, alla luce della decisione di svolgere gli Europei in una doppia sede, si è riservata la facoltà di comunicare al più presto maggiori dettagli sui programmi di entrambi i tornei oltre ad altri importanti dettagli logistici.