Pallanuoto: il Settebello batte 15-10 l'Olanda nella 2/a giornata del Quattro Nazioni a Malta

Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - Un ottimo Settebello, malgrado una condizione fisica non ancora ottimale, supera 15-10 (3-1, 3-2, 3-3, 6-4) l'Olanda nella seconda giornata del Quattro Nazioni di Malta, ultimo test prima degli Europei in Croazia. Per la nazionale del ct Alessandro Campagna, che ie...

Roma, 29 dic. – (Adnkronos) – Un ottimo Settebello, malgrado una condizione fisica non ancora ottimale, supera 15-10 (3-1, 3-2, 3-3, 6-4) l'Olanda nella seconda giornata del Quattro Nazioni di Malta, ultimo test prima degli Europei in Croazia. Per la nazionale del ct Alessandro Campagna, che ieri aveva dominato 21-6 i padroni di casa, triplette di Di Fulvio e Cannella. L'Italia chiuderà il torneo sabato alle 19.45 contro la Francia; azzurri e transalpini comandano il quadrangolare a punteggio pieno. "E' stata una bella partita, energica e giocata su ottimi ritmi -spiega Campagna-. Gli olandesi nuotano moltissimo e noi abbiamo tenuto molto bene. Ci sono state piccole sbavature in difesa, ma nel complesso sono soddisfatto perché abbiamo alzato il livello".