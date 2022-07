Budapest, 1 lug. – (Adnkronos) – L'Italia, campione in carica, vola in finale ai campionati del mondo di pallanuoto di Budapest. Il Settebello del ct Sandro Campagna sconfigge 11-10 i vice campioni olimpici della Grecia. Gli azzurri affronteranno in finale la vincente della seconda semifinale tra Spagna e Croazia.