Pallanuoto: Settebello e Setterosa pronti per gli Europei, il via a Spalato il 27 agosto

Spalato, 24 ago. – (Adnkronos) – Setterosa e Settebello pronti a partire per Spalato, che dal 27 agosto al 10 settembre ospita gli Europei 2022 di pallanuoto. Gli uomini di Alessandro Campagna, vicecampioni del mondo a Budapest due mesi fa, arrivano in Croazia con grandi ambizioni.

Gli azzurri, inseriti nel gruppo A, esordiranno nella rassegna continentale contro la Slovacchia lunedì 29 agosto (ore 15.30). Poi sfida alla Georgia (mercoledì 31) e al Montenegro (venerdì 2 settembre) con l'obiettivo di chiudere al primo posto del girone e centrare così l'accesso diretto ai quarti di finale.

"Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa.

Adesso abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori – spiega il Ct Campagna -. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario tosto da affrontare, poiché ha in squadra tanti atleti provenienti croati ed italiani, naturalizzati nel tempo. Chiuderemo la prima fase contro il Montenegro che sarà da battere per qualificarsi direttamente ai quarti e avere quattro giorni per prepararsi al quarto che dovrebbe essere contro Ungheria o Serbia".

"Dobbiamo entrare in acqua sempre consapevoli della nostra forza ma anche con la giusta umiltà. L'obiettivo è di andare ovviamente più avanti possibile nel torneo e di arrivare il più in alto possibile. Sarà un cammino non privo di difficoltà e ciò mi piace e non potrà che farci bene. Ho potuto portare quindici giocatori Spalato; si potranno ruotare partita dopo partita e quindi saranno questi Europei una grande opportunità di crescita per i più giovani.

Mi è dispiaciuto lasciar fuori Ferrero: un altro giovane interessante e che in futuro avrà le sue chance", aggiunge Campagna.

Punta a fare bene anche il Setterosa. Le ragazze di Carlo Silipo hanno chiuso i Mondiali di Budapest con un ottimo quarto posto ed ora tornano in acqua per disputare un altro grande torneo e continuare il percorso di crescita in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre, inserite nel gruppo B, debutteranno nella rassegna continentale contro la Slovacchia sabato 27 agosto (ore 13.00), poi sfida a Spagna (domenica 28), Israele (martedì 30), Serbia (giovedì 1 settembre) e Francia (sabato 3 settembre) per il passaggio del turno.

"Il gruppo sta lavorando bene, con entusiasmo e convinzione dopo aver ricaricato le pile – dice il Ct Silipo -. Rispetto ai Mondiali non ci sono le veterane Queirolo, Teani ed Emmolo che sono state sostituite dalle giovani Di Claudio, Cergol, Bettini, Condorelli e Cocchiere. A Spalato ho anche la fortuna di poter aver a disposizione una rosa allargata a quindici giocatrici. La curiosità sarà anche quella di vedere proprio le giovani dinanzi a un palcoscenico del genere. Sono convinto che ci siano tutti i presupposti per disputare un ottimo torneo; debuttiamo contro la Slovacchia, un avversario sulla carta agevole ma guai a prenderlo sottogamba".