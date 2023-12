Pallanuoto: Setterosa in common training con gli Usa, mercoledi test match

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – Due obiettivi nel mirino. I campionati europei a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio e i campionati del mondo a Doha dal 3 al 18 febbraio 2024. Il Setterosa di Carlo Silipo, doppio bronzo ai Mondiali di Fukuoka 2023 e agli Europei di Spalato 2022, è in collegiale a Ostia fino al 22 dicembre al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa e in common training con le tre volte campionesse olimpiche e sette volte campionesse del mondo degli Stati Uniti fino al 16 dicembre. Mercoledì 13 dicembre alle 19.00 e in diretta su Waterpolo Channel è prevista la partita ufficiale tra Italia e USA, test match a 20 giorni dalla partenza delle azzurre per l'Olanda (3 gennaio). Sabato 16 dicembre alle 20.00 si giocherà una seconda partita amichevole a chiusura degli allenamenti.

Le azzurre convocate in collegiale: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadell), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiame Oro/Rapallo Pallanuoto), Serena Caso (Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Olimpia Sesena, Giuditta Galardi, Domotilla Picozzi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viavaca, Chioara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte), Marta Giuffrida (Brizz Nuoto).

Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti Cosimino Di Cecca e Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, i fisioterapisti Nicoletta Giuffrida e Federica Ancidei (che si alternano), il medico Pietro Jansiti ed i medici per i test Giovanni De Francesco e Beatrice Berti.