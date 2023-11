Pallanuoto: sorteggiati a Doha i gironi dei mondiali

Doha, 7 nov. – (Adnkronos) – Sono stati sorteggiati oggi a Doha i gironi della 21esima edizione dei campionati mondiali di pallanuoto che si svolgeranno nella capitale del Qatar dal 2 al 18 febbraio; rassegna iridata che mette in palio quattro pass olimpici dal torneo maschile e due da quello femminile. In ciascun torneo restano tre caselle vuote: quelle corrispondenti alle squadre che avrebbero ottenuto il pass dagli Europei di Netanya, annullati dalla Len lo scorso 3 novembre “a causa dei recenti attacchi terroristici". Il Setterosa di Carlo Silipo – bronzo iridato a Fukuoka 2023 e continentale a Spalato 2022 – è stato sorteggiato nel girone D con Sudafrica, una squadra europea (Croazia, Serbia, Germania, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Gran Bretagna o Bulgaria), e Canada. Il Settebello di Alessandro Campagna – argento mondiale a Budapest 2022 – è inserito nel gruppo D con Kazakhistan, i campioni in carica dell'Ungheria e una nazionale europea (Romania, Olanda, Israele, Germania, Malta, Slovacchia o Slovenia).

"Sappiamo che sarà fondamentale battere il Canada per accedere direttamente ai quarti; le altre due squadre del girone non dovrebbero crearci problemi -dice Silipo-. Un' incognita è rappresentata dalla collocazione di questi mondiali, in un periodo in cui generalmente non si disputano competizioni con le nazionali: questo sarà però un problema per tutte le partecipanti. Doha rappresenta l'ultima chance per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi e ciò sarà un ulteriore elemento di tensione per il gruppo, che sono convinto si farà trovare pronto all'appuntamento che conta. Ci alleneremo per arrivare nella migliore condizione possibile, con l'obiettivo di correggere gli errori e proseguire nel percorso di crescita fin qui fatto di vittorie entusiasmanti ma anche di passaggi a vuoto che la squadra non può permettersi in Qatar".

"L'Ungheria arriverà ai Mondiali abbastanza tranquilla, poiché da campione in carica è già qualificata alle Olimpiadi di Parigi -sottolinea Campagna-. I magiari si presenteranno a Doha con una squadra simile a quella che ha trionfato a Fukuoka e con la voglia di confermarsi. Sono forti ma sapremo come affrontarli: noi li rispettiamo, ma anche loro ci temono; poi bisogna vedere chi sarà Europa 3; mentre il Kazakhistan è un'avversaria abbordabile. Sarebbe importante vincere il girone per evitare una squadra tosta (Serbia, Usa o Europa 2) agli ottavi e per avere un percorso meno insidioso verso la qualificazione olimpica. Mi piace un girone più difficile rispetto a Fukuoka per crescere durante il torneo".