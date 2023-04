Pallanuoto: World Cup, Setterosa batte la Spagna 13-9 e vola alle finali di Long Beach

Rotterdam, 12 apr. -(Adnkronos) - Un superlativo Setterosa schianta le campionesse d'Europa della Spagna per 13-9 nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam. Le azzurre si qualificano matematicamente per le finali di Long Beach (23-25 giugno), e ora giocheranno ad Atene il secondo turn...

Rotterdam, 12 apr. -(Adnkronos) – Un superlativo Setterosa schianta le campionesse d'Europa della Spagna per 13-9 nella seconda giornata della World Cup di Rotterdam. Le azzurre si qualificano matematicamente per le finali di Long Beach (23-25 giugno), e ora giocheranno ad Atene il secondo turno per stabilire le prime quattro posizioni. Ottimo l'attacco con quaterna di Marletta e nove giocatrici di movimento a segno. Solo qualche sbavatura con l'uomo in più (4/14) ma stavolta la difesa è compatta difende quattro inferiorità su sei più il rigore parato da Banchelli alla fuoriclasse Bea Ortiz. Giovedì alle 20.30 sui chiude la prima fase contro le campionesse olimpiche degli Usa.