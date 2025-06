Pallara (Crea): "Dobbiamo difendere e tutelare l'agricoltura"

Bari, 18 giu. (askanews) – A margine dell’evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Pierpaolo Pallara, Primo Ricercatore Centro Politiche E Bioeconomia, Crea:

“Il tema dell’acqua è assolutamente fondamentale per le produzioni agricole le produzioni agricole sono fondamentali per l’habitat ovviamente e sono fondamentali nel nostro paese perché anche non producendo una grandissima quantità di valore sono fondamentali per muovere tutto il sistema agroalimentare a valle che a sua volta è caratterizzato da tantissimi prodotti di qualità ed è l’alfiere del made in Italy del mondo quindi uno strumento assolutamente fondamentale per il riconoscimento e l’attrattività del nostro paese.

Ragion per cui questa agricoltura che pur consuma una maggior parte delle risorse idriche che noi abbiamo deve essere anche tutelata e difesa chiaramente cercando di collaborare per un consumo più ragionevole, più contenuto, più sostenibile e anche più efficace dell’acqua”.