Pallavolo: a Lodz le finali di Nations League 2024

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Volleyball World ha ufficializzato che sarà la città di Lodz (Polonia) ad ospitare la fase finale della sesta edizione della Volleyball Nations League maschile in programma dal 27 al 30 giugno 2024. Dopo averle già ospitate e vinte lo scorso anno Danzica, la Polonia tornerà nuovamente protagonista per il momento clou nell’edizione 2024; le finali si disputeranno presso l’Atlas Arena. Con questa nuova assegnazione la Polonia diventerà dunque il terzo paese a ospitare le fasi finali dell'evento per due stagioni consecutive, dopo la Cina, che ha ospitato le finali femminili nel 2018 e 2019, e l'Italia, che ha accolto le finali maschili nel 2021 e 2022.