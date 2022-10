Pallavolo: Berruto, 'grazie Egonu, sei l'orgoglio italiano'

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – "Sorridi Paola, è un momento difficile per tutti, ma passerà. E festeggeremo insieme". Così su Twitter l'ex ct dell'Italvolley maschile Mauro Berruto in merito allo sfogo di Paola Egonu che ha deciso di prendersi una pausa dalla Nazionale, dopo la vittoria della medaglia di bronzo ai mondiali conquistata ieri.

"Grazie Paola, orgoglio italiano -aggiunge Berruto, ora deputato del Partito Democratico-. Grazie a te, alle tue compagne, al tuo staff per questa ennesima medaglia che solo chi non ha mai alzato il fondoschiena dal divano non apprezza".