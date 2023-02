Pallavolo: Coppa Italia, Mattarella assisterà alla finale

Roma, 22 feb.

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale della Del Monte Coppa Italia di Superlega, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A insieme alla Fipav Lazio e alla Fipav Roma. Il Capo dello Stato sarà presente al Palazzo dello Sport di Roma per la supersfida di domenica pomeriggio -fischio d’inizio ore 16.00- tra le due vincitrici delle due semifinali del sabato (Perugia-Piacenza e Trento-Milano). Dopo aver ricevuto in Quirinale le nazionali di pallavolo e aver presenziato alla finale di Coppa Italia di Serie A1 femminile nella passata stagione, Mattarella -grande appassionato di volley come lui stesso ha più volte dichiarato- parteciperà anche all’evento più atteso del volley maschile.