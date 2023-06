Pallavolo: De Giorgi, 'Iran ci ha messo in difficoltà ma noi bravi, ora pensiamo alla Cina'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Oggi era importante tornare in campo per tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco". Lo dice il Ct della Nazionale di pallavolo Fefé De Giorgi, dopo la vittoria sull'Iran per 3 set a 0 nella week 2 di Volleyball Nations League. ...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Oggi era importante tornare in campo per tanti di questi ragazzi, riprendere alcuni meccanismi di gioco". Lo dice il Ct della Nazionale di pallavolo Fefé De Giorgi, dopo la vittoria sull'Iran per 3 set a 0 nella week 2 di Volleyball Nations League. "La partita non era semplice, l'Iran è una squadra che punta molto sull'agonismo, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi alla fine dove ognuno ha fatto qualcosa in più e questo è un buon segnale anche se da ogni partita dobbiamo esser bravi a prendere qualche spunto. Domani affronteremo la Cina, avremo poco tempo per rifiatare e studiare per scendere in campo allo stesso orario (ore 13, ndr), cercheremo di mantenere la nostra filosofia, essere più autentici possibili", conclude il tecnico.