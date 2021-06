Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Ferdinando De Giorgi sarà il ct della nazionale di pallavolo dopo le prossime Olimpiadi di Tokyo. L'allenatore salentino prenderà il posto di Chicco Blengini che guiderà gli azzurri in Giappone. Primo impegno di rilievo per De Giorgi saranno i campionati europei in programma a settembre.

Nel settore femminile confermato Davide Mazzanti.