Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia: siete entrati nella storia della pallavolo e in generale nella storia dello sport italiano. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato ieri notte".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando a palazzo Chigi la Nazionale italiana di pallavolo campione del Mondo.