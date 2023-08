Pallavolo: Ekaterina Antropova è una cittadina italiana

Roma, 10 ago. – (Adnkronos) – Ekaterina Antropova è una cittadina italiana, la schiacciatrice classe 2003 infatti nel pomeriggio ha giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica italiana, presso il Comune di Scandicci, completando l’iter burocratico per l’ottenimento della cittadinanza. Antropova sarà quindi ufficialmente a disposizione del CT azzurro Davide Mazzanti per il prossimo Campionato Europeo femminile 2023, che prenderà il via martedì 15 agosto con l’attesissima gara all’Arena di Verona tre le azzurre e la Romania (ore 20.00).

Queste le prime parole di un’emozionata Ekaterina, subito dopo il giuramento: “È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo, voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l'ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l'Italia”.