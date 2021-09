Pallavolo: Europei, domani contro la Bielorussia l'esordio degli azzurri di De Giorgi

Roma, 2 set. – (Adnkronos) – Giornata di vigilia per la Nazionale di pallavolo maschile che domani alle ore 14.15 (diretta su Rai Due e Dazn) farà il suo esordio nella 32esima edizione dei Campionati Europei contro la Bielorussia. La rinnovata formazione tricolore, dunque, è pronta a scendere in campo contro le migliori formazioni del Vecchio Continente per scoprire giorno dopo giorno il suo valore.

A guidare il gruppo, naturalmente, Ferdinando De Giorgi che dopo il suo esordio sulla panchina azzurra con il doppio impegno amichevole contro il Belgio a Mantova, avrà la possibilità di cominciare a testare i suoi ragazzi in un torneo lungo e di certo non facile:

“Siamo venuti qui -ha dichiarato il ct- con grande desiderio di confrontarci, di iniziare questo nuovo percorso mettendo in campo tutte le nostre qualità sapendo che sarà un Europeo impegnativo sin dalla prima partita.

Solitamente l’Europa esprime valori di una pallavolo di altissimo livello; ci aspettiamo dunque di essere costantemente focalizzati su ogni partita affrontando il percorso passo dopo passo. Cominciando un nuovo percorso, a mio avviso, sarà importante pensare molto a noi stessi e a come staremo in campo cercando la nostra identità gara dopo gara”.