Pallavolo: Europei, mercoledì azzurri sfidano Germania nei quarti

Ostrava, 13 set. – (Adnkronos) – La Nazionale Italiana ha conquistato ieri l’accesso ai quarti di finale della 32esima edizione dei Campionati Europei grazie alla vittoria per 3-0 contro la Lettonia. Il gruppo di Ferdinando De Giorgi prosegue dunque il suo percorso in virtù del sesto successo in altrettanti incontri, frutto della grande organizzazione di gioco e della capacità di divertire e divertirsi grazie a giocate di qualità e notevole generosità.

Prossima avversaria sarà la Germania allenata da Andrea Giani, squadra che nel 2017 conquistò la medaglia d’argento e che è arrivata a giocarsi il quarto di finale dopo aver chiuso al secondo posto la pool D alle spalle della Francia (4 vittorie e 1 sconfitta subìta proprio contro i transalpini) e dopo aver battuto la Bulgaria negli ottavi di finale. In totale sono 41 i precedenti tra Italia e Germania con 31 vittorie azzurre.

A due giorni da questo importante match ha parlato Simone Anzani: “Siamo partiti con l’idea che ogni partita doveva essere un mattoncino che avremmo messo nel nostro bagaglio d’esperienza per incrementare gioco e alchimia di un gruppo che nella sua completezza si è unito praticamente alla vigilia degli Europei. Ogni partita è stata anche una forma di allenamento che abbiamo utilizzato per il nostro percorso di crescita che ora ci vede impegnati nella fase calda della competizione”.