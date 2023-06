Pallavolo: facile esordio per le azzurre nella Pool 2 di Nations League, Bulgaria travolta 3-0

Hong Kong, 14 giu. -(Adnkronos) - Tutto facile per l’Italvolley femminile che all’esordio nella pool 2 di Volley Nations League, in programma ad Hong Kong, batte 3-0 la Bulgaria con i parziali di 25-17, 25-19, 25-23. Primo successo per le azzurre dopo la tappa di Antalya chiusa con tre s...

Hong Kong, 14 giu. -(Adnkronos) – Tutto facile per l’Italvolley femminile che all’esordio nella pool 2 di Volley Nations League, in programma ad Hong Kong, batte 3-0 la Bulgaria con i parziali di 25-17, 25-19, 25-23. Primo successo per le azzurre dopo la tappa di Antalya chiusa con tre sconfitte e una sola vittoria. Ottima la prova di Sylvia Nwakalor autrice di 18 punti. Italia che torna in campo domani, giovedì 15 giugno, alle 14.30 contro la Repubblica Dominicana. Match in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su Now.