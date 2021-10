Pallavolo: Fipav, 1' di silenzio su tutti i campi in memoria di Mahjabin Hakimi

Roma, 21 ott. – (Adnkronos) – Il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, sentito il parere favorevole del presidente del Coni Giovanni Malagò e quello del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ha disposto che in tutte le gare dei Campionati Nazionali di ogni ordine e grado e in quelle dei Campionati di Serie e Categoria Regionali e Territoriali di Sabato 23 e Domenica 24 ottobre venga osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane pallavolista afgana Mahjabin Hakimi, uccisa dai talebani.