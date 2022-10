Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Fipav Manfredi per fare i complimenti alle azzurre per la Medaglia di Bronzo al Mondiale e interessarsi su quanto accaduto a Paola Egonu, vittima di insulti sui social dopo la partita persa in semifinale contro il Brasile.