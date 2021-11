Pallavolo: Fipav, svolto a Roma il Consiglio Federale su attività Nazionali

Roma, 18 nov. – (Adnkronos) – Si è tenuto oggi nella sede di via Vitorchiano a Roma una riunione del Consiglio Federale Fipav, dedicata interamente alle relazioni sull’attività delle squadre azzurre. A prendere la parola sono stati nell’ordine il commissario tecnico della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi, il ct della nazionale femminile Davide Mazzanti, il direttore tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco e il dt del settore giovanile femminile Marco Mencarelli.

I quattro allenatori hanno relazionato il Consiglio sulla stagione conclusasi, ripercorrendo un 2021 ricco di soddisfazioni per le formazioni azzurre sia a livello seniores (la doppia vittoria dei Campionati Europei), sia a livello giovanile dove spiccano tra le tante medaglie i due titoli Mondiali: Under 21 maschile e U20 femminile. I ct e i direttori tecnici hanno poi parlato dei programmi per la prossima stagione 2022, un altro anno ricco di eventi con in primo piano i Campionati Mondiali seniores e gli Europei delle categorie giovanili.