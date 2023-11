Pallavolo: Giani, 'Velasco ha capacità ed esperienza per portare l'Italia su podio olimpico'

Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - "Julio ha tanta esperienza e tanta capacità per fare molto bene con la nazionale femminile. Lui ha tutti gli 'strumenti' per incidere sul rendimento delle ragazze e portarle intanto a qualificarsi ai Giochi di Parigi e poi a conquistare una medaglia...

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – "Julio ha tanta esperienza e tanta capacità per fare molto bene con la nazionale femminile. Lui ha tutti gli 'strumenti' per incidere sul rendimento delle ragazze e portarle intanto a qualificarsi ai Giochi di Parigi e poi a conquistare una medaglia". Così all'Adnkronos Andrea Giani, ct della nazionale maschile francese e giocatore della generazione di fenomeni che ha vinto tre titoli mondiali negli anni '90 con la nazionale italiana, in merito alla nomina del suo ex allenatore Julio Velasco alla guida della nazionale femminile.

"Non sarà un'impresa facile salire sul podio a Parigi, ci sono tante nazionali forti ma le nostre ragazze non sono da meno rispetto a tutte le migliori squadre del mondo e lo hanno già dimostrato -aggiunge Giani-. A Velasco servirà la Volley Nations League per conoscere le ragazze e capire che lavoro impostare dal punto di vista tecnico e psicologico. Io credo che servirà rimotivare molte delle ragazze che saranno sicuramente uscite deluse dalla deludente Europeo e dalla mancata qualifica olimpica diretta e lui sarà senz'altro in grado di farlo nel migliore dei modi".