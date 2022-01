Pallavolo: Manfredi (Fipav), 'mascherine Vibo? Libera scelta giocatori che apprezzo molto'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Vibo Valentia in campo con le mascherine? Per adesso è una libera scelta dei giocatori che apprezzo molto. Per il futuro se ci saranno le condizioni (valenza delle mascherine, sia da un punto di vista medico, sia di condizione fisica per giocare normalmente) ben venga questa ulteriore protezione.

Chiaramente ci affideremo ai nostri medici e ai nostri tecnici per un giudizio". E' l'opinione espressa da Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione pallavolo all'Adnkronos sulla scelta della squadra maschile di pallavolo Tonno Callipo Vibo Valentia di scendere in campo con la mascherina nella gara contro l'Allianz Milano, iniziativa anti Covid già adottata nella precedente partita contro Modena.